В Киеве горит многоэтажный дом
Сегодня, 29 июня, в Святошинском районе столицы возник пожар в квартире в многоэтажном жилом доме
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев.Оперативный”.
Горит квартира в высотном, многоквартирном, жилом доме на улице Академика Булаховского", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают спасатели. Причины пожара выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в течение прошлой недели, с 21 по 27 июня в Украине утонули 90 человек, а во время пожаров погибли 8 граждан.
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