В Киеве горит многоэтажный дом

Фото: Kyiv Operative

Сегодня, 29 июня, в Святошинском районе столицы возник пожар в квартире в многоэтажном жилом доме

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев.Оперативный”.

Горит квартира в высотном, многоквартирном, жилом доме на улице Академика Булаховского", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают спасатели. Причины пожара выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в течение прошлой недели, с 21 по 27 июня в Украине утонули 90 человек, а во время пожаров погибли 8 граждан.