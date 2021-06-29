Киевщина соответствует "красной" зоне карантина по одному из показателей
Киевская область по состоянию на 29 июня соответствует "красной" зоне карантина по одному из показателей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Известно, что сейчас регион, как и остальные области, находится в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской области в настоящее время "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус составило 277, вместо нормы - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.
Но для того, чтобы область попала в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя. Поэтому регион остается в "зеленой" зоне.
Напомним, ранее сообщалось, что в пяти регионах Украины ряд показателей превышает значение "зеленой" зоны.