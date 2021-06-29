Киевщина соответствует "красной" зоне карантина по одному из показателей

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Киевская область по состоянию на 29 июня соответствует "красной" зоне карантина по одному из показателей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что сейчас регион, как и остальные области, находится в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской области в настоящее время "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус составило 277, вместо нормы - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Но для того, чтобы область попала в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя. Поэтому регион остается в "зеленой" зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти регионах Украины ряд показателей превышает значение "зеленой" зоны.