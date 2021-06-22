На "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы

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СБУ разоблачила схему поставки не сертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не соответствуют требованиям безопасности

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным досудебного расследования, сделку организовали представители гособщества и нескольких аффилированных коммерческих структур.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта в вагонах. Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты предоставили некачественные товары из легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы", - говорится в сообщении.

Во время обысков была обнаружена документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрениях и избрании мер пресечения.

Напомним, недавно "Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время которых были изъяты контрабандные сигареты.