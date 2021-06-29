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29 июня 2021, 11:04 751

В Киеве на Майдане между "ФОПами" и полицией произошло столкновение

29 июня 2021, 11:04 751
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Фото: РБК-Україна
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На Майдане Независимости в Киеве между представителями движения SaveФОП, которые собрались на акцию протеста, и правоохранителями произошло столкновение

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что протестующие планировали провести шествие с гробом и ритуальными венками к зданиям Офиса президента и Верховной Рады. В парламенте сегодня депутаты собрались на внеочередное заседание.

ФОПы требуют принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, касающиеся упрощенной системы налогообложения.

Когда митингующие пытались сформировать на Майдане колонну и начать ходу, правоохранители заблокировали им путь.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, силовики отобрали гроб. Протестующие пытались перекрыть выезд автобуса с конфискованным гробом, но безуспешно. За столкновения перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.

Сейчас колона ФОПов изменила изначальный маршрут и направилась в сторону Европейской площади, чтобы ходить там по кругу. Во главе шествия несут крышку гроба", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов.

Киев митинг полиция Майдан столкновения ФОП

В Киеве на Майдане между "ФОПами" и полицией произошло столкновение
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