15:47  21 июня
В ООН подсчитали переселенцев в Украине
16:18  21 июня
Праздновали выпускной: стали известны подробности массового отравления на Прикарпатье
09:59  21 июня
На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
21 июня 2021, 14:49 10

ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

21 июня 2021, 14:49 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европейский Союз продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета, пишет RegioNews.

Совет министров ЕС принял сегодня решение продлить санкции, которые были введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией на следующий год, до 23 июня 2022 года. Ограничительные меры, которые предпринимаются сейчас, включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму и в Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, или для разведки, разработки или производства нефти, газа или минеральных ресурсов также является субъектом ограничений со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Как указано в решении, ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного законодательства, согласно декларации Высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 от 16 марта 2020 года.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.

Крым Евросоюз санкции Россия оккупация

В лагере "Артек" в оккупированном Крыму обнаружили вспышку COVID-19
20 июня 2021, 14:39
СНБО Украины ввел санкции в отношении лиц, причастных к разработке вируса NotPetya
18 июня 2021, 19:31
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса
18 июня 2021, 18:53
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram