ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

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Европейский Союз продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета, пишет RegioNews.

Совет министров ЕС принял сегодня решение продлить санкции, которые были введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией на следующий год, до 23 июня 2022 года. Ограничительные меры, которые предпринимаются сейчас, включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму и в Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, или для разведки, разработки или производства нефти, газа или минеральных ресурсов также является субъектом ограничений со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Как указано в решении, ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного законодательства, согласно декларации Высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 от 16 марта 2020 года.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.