Отгородить Донбасс "стеной": Зеленский заявил, что решение должен принять народ

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Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе его придется оградить "стеной", но это решение должен поддержать народ на референдуме

Как передает RegioNews, об этом говорилось в интервью Зеленского для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

По его словам, "стена" - это полное расторжение отношений в том или ином виде.

"Что касается альтернативных планов. План "Б"- мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" - неважно стену в любом формате... Стена - это полный разрыв отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "стена" - это сложный вопрос.

Ранее сообщалось, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ. Украинская делегация в ТКГ заявляет об очередном сознательном нарушении Россией договоренностей-инспекторам МАГАТЭ блокируют доступ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях.