Спасатели перешли на усиленный режим несения службы ко Дню Конституции

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На период празднования Дня Конституции Украины, с 26 июня по 29 июня, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В этот период особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия.

Кроме того, будет контролироваться соблюдение требований правил пожарной безопасности и безопасного отдыха у водоемов.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Филиппа Орлика ко Дню Независимости.