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Коронавирус в Украине: 450 новых случаев, выздоровели более тысячи пациентов
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27 июня 2021, 10:20 110

Коронавирус в Украине: 450 новых случаев, выздоровели более тысячи пациентов

27 июня 2021, 10:20 110
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 июня в Украине было зафиксировано 450 новых случаев COVID-19, заболели 28 детей и 6 медицинских работников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки 529 граждан попали в больницы, умерли 17 пациентов. 1097 человек смогли преодолеть болезнь.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 233 996 человек;
  • выздоровели - 2 163 069 человек;
  • летальных исходов - 52 286;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 794 794.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции.

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