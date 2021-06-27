Коронавирус в Украине: 450 новых случаев, выздоровели более тысячи пациентов
За прошедшие сутки, 26 июня в Украине было зафиксировано 450 новых случаев COVID-19, заболели 28 детей и 6 медицинских работников
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки 529 граждан попали в больницы, умерли 17 пациентов. 1097 человек смогли преодолеть болезнь.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 233 996 человек;
- выздоровели - 2 163 069 человек;
- летальных исходов - 52 286;
- проведено ПЦР-тестов - 10 794 794.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции.
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