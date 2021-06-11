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11 июня 2021, 18:31 81

В Украине завершили расследование дела крымских чиновников-предателей

11 июня 2021, 18:31 81
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Прокуратура завершила расследование дела государственной измены ряда бывших чиновников Автономной Республики Крым

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Восьмерых бывших чиновников подозревают в свержении конституционного строя, захвате государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Дело расследуется, в частности, против бывшего депутата Верховной Рады Крыма Сергея Аксенова, бывшего председателя Верховного Совета Крыма Владимира Константинова, "прокурора" так называемой Республики Крым Натальи Поклонской, мэра Севастополя Юрия Дойникова.

Напомним, ранее СНБО ввел жесткие санкции против 27 экс-чиновников, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России.

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