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22 июня 2021, 09:16 139

На Днепропетровщине и Буковине из-за непогоды подтоплены дома и дороги

22 июня 2021, 09:16 139
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Фото: ГСЧС
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В результате интенсивных дождей в течение нескольких дней значительно повысился уровень воды в водоемах, что привело к подтоплению жилых домов и домохозяйств в Днепропетровской и Черновицкой областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 22 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах вследствие осложнения погодных условий (интенсивные дожди продолжались в течение 17-18 июня) остаются частично подтопленными 14 частных жилых домов и 49 домохозяйств", - говорится в сообщении.

Работы по откачке воды продолжаются, от ГСЧС привлечено 21 человек и 21 единица техники.

Также сообщается, что в Черновицком районе в результате непогоды произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 217 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 19 мостов в 29 населенных пунктах.

Так, по состоянию на 17:00 21 июня работы по откачке воды из колодцев и подвалов были завершены. Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму затопило улицы Ялты. Из-за большого количества осадков вышли из берегов реки - в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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