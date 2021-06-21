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21 июня 2021, 10:58 314

На Буковине ливни затопили дома, дороги и мосты

21 июня 2021, 10:58 314
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В результате сильных ливней, которые 20 июня прошли в Черновицкой области, подтопило жилые дома, огороды, мосты и дороги.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

Непогода начала заливать Буковину 20 июня около 15 часов дня. За час в результате дождей подтопило 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

По состоянию на 7 часов утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения с.Викно.

К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Откачка воды продолжается.

Напомним, в оккупированном Крыму затопило улицы Ялты. Из - за большого количества осадков вышли из берегов реки -в в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Черновицкая область Наводнение Дожди ГСЧС спасатели

 
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