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25 червня 2021, 10:59 239

Суд арештував підозрюваного у підпалі будинку в Білогородці

25 червня 2021, 10:59 239
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Фото: із відкритих джерел
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Суд арештував чоловіка, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на заступника директора комунікацій МВС Ярослава Тракала, передає RegioNews.

За його словами, 24 червня Києво-Святошинський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання від вартою на два місяці без права внесення застави.

Перед цим підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що скоїв його у стані афекту.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.

Згодом стало відомо, що вибух влаштував мешканець будинку, який намагався приховати жорстоке вбивство.

суд арешт вибух кримінальна справа Київська область

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