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Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
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25 июня 2021, 09:19 509

Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"

25 июня 2021, 09:19 509
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Фото: из открытых источников
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В полиции открыли уголовное производство против городского главы Ровно Александра Третяка из-за эмоциональных высказываний относительно ромов

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Так, производство открыто по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мэру Ровно грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье. Так он отреагировал на жалобы горожан о цыган, которые просят милостыню в центре города, цепляются к прохожим, портят имущество предпринимателей и тому подобное. Однако на следующий день Александр Третяк попросил прощения за свое высказывание в отношении представителей национальных меньшинств и пояснил, что его эмоциональная реакция вызвана многочисленными жалобами жителей города на действия ромов.

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уголовное дело полиция конфликт Ровно ромы Александр Третяк

 
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