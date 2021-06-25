Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"

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Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Так, производство открыто по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мэру Ровно грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье. Так он отреагировал на жалобы горожан о цыган, которые просят милостыню в центре города, цепляются к прохожим, портят имущество предпринимателей и тому подобное. Однако на следующий день Александр Третяк попросил прощения за свое высказывание в отношении представителей национальных меньшинств и пояснил, что его эмоциональная реакция вызвана многочисленными жалобами жителей города на действия ромов.

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