14:59  17 июня
В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов
14:33  17 июня
Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области
08:09  17 июня
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 13:59 555

В оккупированном Симферополе не могут приземлиться 11 самолетов

17 июня 2021, 13:59 555
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В оккупированном Симферополе 11 самолетов не могут совершить посадку из-за Boeing 767, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополя в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса сейчас заблокирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются".

Добавляется, что задерживается прилет 11 самолетов. Экипажи троих из них отправились на запасной аэродром.

Напомним, сегодня на Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии.

Украина Крым самолет аэропорт Симферополь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram