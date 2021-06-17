В оккупированном Симферополе не могут приземлиться 11 самолетов

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В оккупированном Симферополе 11 самолетов не могут совершить посадку из-за Boeing 767, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополя в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса сейчас заблокирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются".

Добавляется, что задерживается прилет 11 самолетов. Экипажи троих из них отправились на запасной аэродром.

Напомним, сегодня на Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии.