В оккупированном Симферополе не могут приземлиться 11 самолетов
В оккупированном Симферополе 11 самолетов не могут совершить посадку из-за Boeing 767, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.
"Boeing после посадки в аэропорту Симферополя в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса сейчас заблокирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются".
Добавляется, что задерживается прилет 11 самолетов. Экипажи троих из них отправились на запасной аэродром.
Напомним, сегодня на Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии.
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