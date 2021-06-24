Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации

Фото: из открытых источников

Мэр Сум Александр Лысенко заявил об открытии Центра массовой вакцинации против коронавируса на выходных в МЦ "Романтика"

Как передает RegioNews, об этом мэр рассказал в Facebook.

Так, Александр Лысенко сообщил, что все три выходных, 26-28 июня, в молодежном центре "Романтика" будет проходить вакцинация.

Получить первую дозу вакцины от коронавируса смогут все желающие, а не только те, кто записался в листе ожидания в приложении "Дія".

Прививки будут проводить вакциной CoronaVac. Откроют центр в 10:00.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области откроют первый центр массовой вакцинации от коронавируса.