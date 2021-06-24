Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
Мэр Сум Александр Лысенко заявил об открытии Центра массовой вакцинации против коронавируса на выходных в МЦ "Романтика"
Как передает RegioNews, об этом мэр рассказал в Facebook.
Так, Александр Лысенко сообщил, что все три выходных, 26-28 июня, в молодежном центре "Романтика" будет проходить вакцинация.
Получить первую дозу вакцины от коронавируса смогут все желающие, а не только те, кто записался в листе ожидания в приложении "Дія".
Прививки будут проводить вакциной CoronaVac. Откроют центр в 10:00.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области откроют первый центр массовой вакцинации от коронавируса.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского