На Харьковщине мальчик напился отбеливателя: ребенок в больнице

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В Чугуеве Харьковской области маленький мальчик выпил разбавленный в воде раствор "белья" из-за халатности родных

Как передает RegioNews, об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 23 июня к службе ЭМП поступил вызов по поводу "немедикаментозного отравление".

Маленький мальчик, 1 г. 7 мес, житель г. Чугуев, выпил, разведенный в воде, раствор "Бельевой", - говорится в сообщении.

Бригадой медиков ребенку было оказана экстренная помощь и с диагнозом: "Химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода" госпитализировали вместе с мамой в лечебное учреждение.

В центре напоминают, что для предотвращения таких несчастных случаев необходимо хранить химические вещества в недоступных для детей местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.