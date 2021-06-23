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23 июня 2021, 21:04 648

Минздрав готовит новые карантинные ограничения из-за индийского штамма

23 июня 2021, 21:04 648
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения работает над предложениями относительно новых ограничений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

По его словам, такое поручение министерство получило от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Предложения должны подготовить к пятнице, 25 июня, когда состоится заседание СНБО.

До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - сказал Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

Минздрав карантин коронавирус Ограничение штамм Дельта

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