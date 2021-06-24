На Виннитчине главного лесничего подозревают в махинациях с древесиной на 1,5 млн

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В Винницкой области следователи объявили о подозрении главному лесничему и леснику одного из районов области, а также предпринимателю, которые по предварительному сговору, занимались незаконной вырубкой деревьев

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Чтобы скрыть свои неправомерные действия, главный лесничий вносил в Системы единого учета древесины заведомо ложные сведения и выписки фиктивных товарно-транспортных накладных", - сообщили правоохранители.

За четыре месяца текущего года "дельцы" присвоили древесину на сумму около 1,5 миллиона гривен.

Максимальный срок наказания, предусмотренный за такие преступления - 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине под суд пойдут члены банды, которые хотели совершить разбой в доме лесничего.