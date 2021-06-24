В Киеве на пяти пляжах обнаружили кишечную палочку
В пробах воды из водоемов отобранных на столичных пляжах был зафиксирован высокий уровень лактозоположительной кишечной палочки
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.
Превышение обнаружили в воде на пляжах ""Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха без купания.
Возобновить купание можно будет после того, как показатели воды придут к норме.
Ранее сообщалось, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.
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