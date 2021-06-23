На Франковщине задержали банду, которая грабила и терроризировала людей

Фото: СБУ

В Ивано-Франковске СБУ нейтрализовала организованную группу, которую возглавлял известный криминальный авторитет. Банда терроризировала жителей города и участвовали в рейдерских захватах предприятий

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители задержали организатора и трех участников группировки во время разбойного нападения на предпринимателя.

Злоумышленники ворвались в помещение, завладели деньгами потерпевшего и, применяя насилие, требовали у него $50 тыс., которые мужчина держал в биткоинах", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, группировка подыскивала жертв, забирала их деньги и облагала регулярной "данью". Они запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой. Также занималась "выбиванием" несуществующих долгов с граждан, совершала разбойные и рейдерские нападения.

Лидеру и участникам банды сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.