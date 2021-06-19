Против Шария открыли новые уголовные дела, - нардеп

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В Украине против подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела

Об этом сообщил народный депутат от "Європейської солідарності" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ на свои обращения, поступившие от Офиса генпрокурора и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет RegioNews.

По его словам, дела открыли по статьям об отмывании доходов, уклонении от уплаты налогов и махинациях в финансировании "Партії Шарія".

"Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины. НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных правонарушений: представление заведомо ложных данных финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса", – написал народный депутат.

В ответе НАЗК также указано, что по данным Единого государственного реестра судебных решений, Окружной административный суд Киева ведет производство по делу по иску Минюста к "Партии Шария" о запрете ее деятельности.

Напомним, 11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партії Шарія".

В начале июня СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партія Шарія".