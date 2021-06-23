На Днепропетровщине произошла трагедия: в реке утонул ребенок
На территории Покровской поселковой территориальной общины в реке Гайчур погиб мальчик: к спасателям поступила информация о том, что ребенок пропал, после чего его больше никто не видел
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели обследовали 60 м2 поверхностности водоема и 1,5 метра береговой территории. В 17:05 они нашли тело мальчика в воде, без признаков жизни, на глубине около 2 метров в 15 метрах от берега реки.
К поисковым работам привлекали 4 человек личного состава на 1 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.
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