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23 июня 2021, 10:06 11

На Днепропетровщине произошла трагедия: в реке утонул ребенок

23 июня 2021, 10:06 11
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Фото: ГСЧС
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На территории Покровской поселковой территориальной общины в реке Гайчур погиб мальчик: к спасателям поступила информация о том, что ребенок пропал, после чего его больше никто не видел

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели обследовали 60 м2 поверхностности водоема и 1,5 метра береговой территории. В 17:05 они нашли тело мальчика в воде, без признаков жизни, на глубине около 2 метров в 15 метрах от берега реки.

К поисковым работам привлекали 4 человек личного состава на 1 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.

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