На Днепропетровщине произошла трагедия: в реке утонул ребенок

Фото: ГСЧС

На территории Покровской поселковой территориальной общины в реке Гайчур погиб мальчик: к спасателям поступила информация о том, что ребенок пропал, после чего его больше никто не видел

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели обследовали 60 м2 поверхностности водоема и 1,5 метра береговой территории. В 17:05 они нашли тело мальчика в воде, без признаков жизни, на глубине около 2 метров в 15 метрах от берега реки.

К поисковым работам привлекали 4 человек личного состава на 1 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.