Полноценный пропуск украинцев осуществляется только в одном КПВВ из семи - штаб ООС

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Из семи открытых КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил полноценный пропуск осуществляется только в одном - "Станице Луганской". Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Всего за неделю через "Станицу Луганскую" на временно оккупированную территорию Украины прошло 6 684 человека, а на контролируемую территорию - 7 321 человек.

По решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Отмечается, что напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым.