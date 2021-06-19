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19 июня 2021, 12:25 598

В Ужгороде ночью горел ромский лагерь

19 июня 2021, 12:25 598
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Скриншот с видео
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В Ужгороде в ночь на 19 июня горели несколько домов в ромском лагере

Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews.

Отмечается, что пожар произошел в результате поджога дома одним ромом. Огонь уничтожил семь небольших домов.

Напомним, недавно мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье". Впоследствии он извинился за свое заявление.

Украина пожар Ужгород Закарпатье ромы

 
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