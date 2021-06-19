В Ужгороде ночью горел ромский лагерь
В Ужгороде в ночь на 19 июня горели несколько домов в ромском лагере
Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews.
Отмечается, что пожар произошел в результате поджога дома одним ромом. Огонь уничтожил семь небольших домов.
Напомним, недавно мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье". Впоследствии он извинился за свое заявление.
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