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21 июня 2021, 11:55 17

Прививки от коронавируса за сутки получили более четырех тысяч украинцев

21 июня 2021, 11:55 17
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Фото из открытых источников
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4 390 человек привиты против COVID-19 за сутки 20 июня 2021 года. Одну дозу получили 3 715 человек, полностью иммунизированны-2 598 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов вакцинации и 24 центра вакцинации.

По состоянию на 20 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу – 1 726 040 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 360 452 лица. Всего проведено 2 086 492 прививки.

Напомним, в течение 19 июня, в Украине получили вакцину против коронавируса 25 603 граждан.

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