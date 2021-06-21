Прививки от коронавируса за сутки получили более четырех тысяч украинцев
4 390 человек привиты против COVID-19 за сутки 20 июня 2021 года. Одну дозу получили 3 715 человек, полностью иммунизированны-2 598 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.
В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов вакцинации и 24 центра вакцинации.
По состоянию на 20 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу – 1 726 040 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 360 452 лица. Всего проведено 2 086 492 прививки.
Напомним, в течение 19 июня, в Украине получили вакцину против коронавируса 25 603 граждан.
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