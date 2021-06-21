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21 червня 2021, 11:55 17

Щеплення від коронавірусу за добу отримали понад чотири тисячі українців

21 червня 2021, 11:55 17
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Фото з відкритих джерел
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4 390 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 червня 2021 року. Одну дозу отримали 3 715 людей, повністю імунізовані - 2 598 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров`я України, пише RegioNews.

Протягом доби працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації.

Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 718 164 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи. Загалом проведено 2 086 492 щеплення.

Нагадаємо, упродовж 19 червня, в Україні отримали вакцину проти коронавірусу 25 603 громадян.

Україна коронавірус вакцинація щеплення статистика COVID-19

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