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08 июня 2021, 19:58 234

Столичные таможенники изъяли незадекларированные более 60 бриллиантов в международном почтовом отправлении

08 июня 2021, 19:58 234
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Фото Киевской таможни
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Киевские таможенники обнаружили 61 бриллиант во время проверки международных отправлений, которые направлялись из США в адрес киевлянина и жителей Днепра. Общая ориентировочная стоимость украшений составляет более 300 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба столичной таможни, передает RegioNews.

61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тысячи долларов США) и три бесцветных (2,9 тысячи долларов США), и еще два бриллианта чрезвычайного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком, - говорится в сообщении.

Известно, что три международных почтовых отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись в адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов.

По информации таможенников, драгоценные камни отправитель намеревался переслать в Украину, но в то же время не задекларировал их должным образом.

Сейчас Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость составляет 11,6 тысячи долларов (319 тысяч гривен).

Как сообщалось, вчера на Ровенщине СБУ заблокировала новую контрабанду янтаря на 5 млн. О контрабанде нелегально добытого на землях государственного фонда янтаря-сырца на почти 5 млн гривен сообщили в Службе безопасности Украины.

контрабанда драгоценные камни таможня Киев почта

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