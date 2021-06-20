На левом берегу Киева затопило улицу из-за прорыва водопровода
В Киеве прорвало водопровод на Дарницком бульваре, в результате чего улицу затопило, а движение на этом участке дороги затруднено
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает RegioNews.
Инцидент произошел по адресу Дарницкий бульвар, 5. По информации коммунальщиков, произошла утечка воды из-под земли на проезжей части в результате повреждения водопроводной сети.
Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. Все абоненты подключены к водоснабжению", - говорится в сообщении.
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