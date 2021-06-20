На левом берегу Киева затопило улицу из-за прорыва водопровода

Фото: Киевводоканал

В Киеве прорвало водопровод на Дарницком бульваре, в результате чего улицу затопило, а движение на этом участке дороги затруднено

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает RegioNews.

Инцидент произошел по адресу Дарницкий бульвар, 5. По информации коммунальщиков, произошла утечка воды из-под земли на проезжей части в результате повреждения водопроводной сети.

Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. Все абоненты подключены к водоснабжению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Житомира грузовик почти полностью провалился под асфальт.