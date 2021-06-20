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20 июня 2021, 13:29 7

В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков

20 июня 2021, 13:29 7
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Фото: из открытых источников
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В связи с высокой температурой воздуха в Киеве с 14:00 20 июня вводят ограничение на въезд большегрузного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный контроль за соблюдением водителями ограничения осуществляет Патрульная полиция на всех подъездах к Киеву.

Напомним, ранее на оккупированный Донбасс за неделю проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.

Киев запрет на въезд авто запрет Жара

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