В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков
В связи с высокой температурой воздуха в Киеве с 14:00 20 июня вводят ограничение на въезд большегрузного транспорта
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативный контроль за соблюдением водителями ограничения осуществляет Патрульная полиция на всех подъездах к Киеву.
Напомним, ранее на оккупированный Донбасс за неделю проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.
Перебегали дорогу: в Киеве под колесами грузовика погибли два человекаВсе новости »
19 июня 2021, 14:06Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют до 20 августа
19 июня 2021, 12:56На Полтавщине взорвался топливный бак авто, два человека погибли
18 июня 2021, 16:23
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту