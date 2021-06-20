На Харьковщине разоблачили конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

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В Харьковской области разоблачили схему нелегальной конвертации средств через карточки, оформленные на жителей временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, жители Харькова создали незаконную схему получения наличных гражданами с ОРДЛО.

Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В целом фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем", - говорится в сообщении.

В пограничной службе добавили, что провели 11 обысков в офисах и жилых помещениях, а также автомобилях подозреваемых. Правоохранители изъяли более миллиона гривен наличными, 40 банковских карточек, компьютеры, мобильные терминалы и документы.

По предварительной информации, ущерб государственному бюджету оцениваются примерно в 13 млн гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов.