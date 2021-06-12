В Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик

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В Краматорске 2-летний мальчик травмировался в результате падения из окна четвертого этажа, которое было открыто настежь. Полиция проводит досудебное расследование

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Краматорском районном управлении полиции.

Правоохранители установили, что в то время, когда ребенок выпал из окна, дома находился 4-летний братик, а их отец спал в состоянии алкогольного опьянения.

Местопребывание матери детей полицейские устанавливают.

Следователи открыли уголовное производство с пометкой "Несчастный случай".

Кроме того, во время проверки правоохранители обратили внимание, что старший ребенок имеет телесные повреждения. Мальчик рассказал, что его избил отец.

В отношении мужчины по факту домашнего насилия начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажного жилого дома по улице Галицкая в Ивано-Франковске с четвертого этажа выпала 13-летняя девушка.