13:57  18 июня
Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам
18:53  18 июня
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса
17:55  18 июня
Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 22:35 197

Экс-ректору НАУ, который находился в розыске с февраля, вручен обвинительный акт

18 июня 2021, 22:35 197
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями ГБР вручили обвинительный акт бывшему ректору Национального авиационного университета, который находился в розыске с февраля 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Экс-ректору НАУ 12 февраля 2021 года было сообщено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам по ч. 1 ст. 172 УК Украины. Однако на неоднократные вызовы следователя и прокурора подозреваемый не являлся. Во время попыток личного вручения повесток о вызове по месту жительства, последний скрывался, за что с 23 февраля 2021 года был объявлен в розыск, - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение экс-ректора было установлено во время проведения обысков.

Сейчас бывшему ректору НАУ вручен обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который в кратчайшие сроки будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, экс-руководитель Харьковского университета воздушных сил остался под ночным домашним арестом по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.

ГБР прокуратура НАУ ректор обвинительный акт

В ГБР рассказали, почему проводили обыски в Министерстве юстиции
18 июня 2021, 15:18
ГБР разоблачило коррупционную схему на Галицкой таможне, задержали двух сотрудников
15 июня 2021, 14:02
Чиновника ВМС подозревают в вымогательстве $10 тысяч за должность в ГБР
14 июня 2021, 14:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram