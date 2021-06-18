Экс-ректору НАУ, который находился в розыске с февраля, вручен обвинительный акт

Фото из открытых источников

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями ГБР вручили обвинительный акт бывшему ректору Национального авиационного университета, который находился в розыске с февраля 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Экс-ректору НАУ 12 февраля 2021 года было сообщено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам по ч. 1 ст. 172 УК Украины. Однако на неоднократные вызовы следователя и прокурора подозреваемый не являлся. Во время попыток личного вручения повесток о вызове по месту жительства, последний скрывался, за что с 23 февраля 2021 года был объявлен в розыск, - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение экс-ректора было установлено во время проведения обысков.

Сейчас бывшему ректору НАУ вручен обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который в кратчайшие сроки будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, экс-руководитель Харьковского университета воздушных сил остался под ночным домашним арестом по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.