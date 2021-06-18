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18 червня 2021, 22:35 200

Ексректору НАУ, який перебував у розшуку з лютого, вручено обвинувальний акт

18 червня 2021, 22:35 200
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Фото з відкритих джерел
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Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими ДБР вручили обвинувальний акт колишньому ректору Національного авіаційного університету, який знаходився в розшуку з лютого 2021 року

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Екс-ректору НАУ 12 лютого 2021 було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів за ч.1 ст.172 КК України. Однак на неодноразові виклики слідчого і прокурора підозрюваний не з'являвся. Під час спроб особистого вручення повісток про виклик за місцем проживання, останній переховувався, через що з 23 лютого 2021 року був оголошений в розшук, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцезнаходження ексректора було встановлено під час проведення обшуків.

Наразі колишньому ректору НАУ вручено обвинувачувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні, який у найкоротші терміни буде направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, екскерівник Харкывського університету повітряних сил залишився під під нічним домашнім арештом щодо справи про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом. Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

ДБР прокуратура НАУ ректор обвинувальний акт

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