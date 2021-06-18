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18 июня 2021, 15:18 418

В ГБР рассказали, почему проводили обыски в Министерстве юстиции

18 июня 2021, 15:18 418
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Фото: ДБР
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Следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в помещениях у Министерства юстиции по делу адвокатов, которые пытались заработать на владельцах захваченного рейдерами предприятия

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые требовали от руководителей частного предприятия 10 тысяч долларов.

В начале января 2021 года представитель деревообрабатывающей компании направил в Министерство юстиции Украины две жалобы на действия частного нотариуса по поводу незаконного завладения объектами недвижимости предприятия", - говорится в сообщении.

Адвокат со своим коллегой и чиновниками Министерства юстиции требовали деньги за якобы ускорение и удовлетворение этих жалоб. На самом деле они не имели возможностей и намерений помогать.

Путем обмана, вне договоров об оказании правовой помощи, адвокат получил от потерпевшего более 400 тыс. гривен. В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвокатов и предпринимателей. 17 июня 2021 года одного из адвокатов объединения задержали при получении 10 тысяч долларов", - рассказали в ГБР.

В ведомстве отметили, что проводили обыски в Минюсте, чтобы изъять документы предприятия. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции.

ГБР Минюст обыски уголовное дело вымогательство

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