В Бердянске и Кирилловке затопило пляжи

Фото: Бердянск 24

В четверг, 17 июня, на юге Украины в результате дождей затопило пляжи в туристических Кирилловке и Бердянске

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ria-m.tv.

Так, в Кирилловке рано утром произошла гроза с сильным дождем, а затем начал усиливаться ветер,

По данным издания, порывы ветра достигают 28 м/с, поэтому в акватории Азовского моря разыгрался шторм. Он гонит волну к берегу, море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.

По словам очевидцев, воды уже по щиколотку и она продолжает прибывать.

Напомним, на днях в Мелитополе из-за ливней подтопило дома.