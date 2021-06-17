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17 июня 2021, 14:49 85

В Бердянске и Кирилловке затопило пляжи

17 июня 2021, 14:49 85
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Фото: Бердянск 24
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В четверг, 17 июня, на юге Украины в результате дождей затопило пляжи в туристических Кирилловке и Бердянске

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ria-m.tv.

Так, в Кирилловке рано утром произошла гроза с сильным дождем, а затем начал усиливаться ветер,

По данным издания, порывы ветра достигают 28 м/с, поэтому в акватории Азовского моря разыгрался шторм. Он гонит волну к берегу, море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.

По словам очевидцев, воды уже по щиколотку и она продолжает прибывать.

Напомним, на днях в Мелитополе из-за ливней подтопило дома.

Украина Бердянск пляж курорты Кириловка

 
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