Погода в Украине: на морские курорты можно ехать без опасений

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В четверг, 17 июня, циклон еще отпугнет отдыхающих грозой и дождями, но в выходные на морских курортах Украины будет очень летняя погода с дневной температурой до +28° С, вода в море прогреется до +22 градусов

Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

Сейчас уже можно без опасений ехать на море, там встретит солнечная погода и теплая вода.

По прогнозу, в четверг, 17 июня, циклон еще напугает отдыхающих грозой и дождями. Полоса ливней и гроз будет проходить у побережья Черного и Азовского морей. Однако уже с пятницы начнется пляжный сезон, - говорится в сообщении.

Солнечная активность с 16 по 20 июня спокойная, 16-17 июня ожидаются слабые геомагнитные бури.

Черноморские курорты

К пятнице дневная температура на курортах Черного моря будет сдержанной, до +24° С. Такая температура воздуха считается комфортной для человека. Наиболее интенсивные дожди с грозами произойдут в четверг. А в выходные ожидается пляжная погода: много солнца, до +29° С, море теплое.

В Одессе в четверг,17 июня, велика вероятность мощной грозы с ливнями. Впоследствии природа даст отдохнуть городу от непогоды, в выходные будет малооблачная погода без осадков с дневной температурой воздуха +25...+ 26 ° С. Температура моря возле Одессы до + 20° С.

В Скадовске средняя температура воздуха на этой неделе +23...+24° С, в четверг пройдут дожди с грозами. Выходные порадуют отдыхающих ясным небом, жарким днем, до +26° с. Температура Черного моря возле Одессы +20° С градусов.

Курорты Азовского моря

Дневная температура к выходным на Азовском побережье от +21° С до +25° С. От осадков побережье больше всего пострадает в четверг, ожидаются ливневые дожди. В пятницу, 18 июня, погода уже не будет портить настроение отдыхающих, дожди прекратятся, воздух прогреется до +27° С. Только в Кирилловке днем температура не будет выше +23° С, но осадки тоже прекратятся.

В Бердянске 17-18 июня дожди, снижение температуры до +22° С. В выходные будет довольно сильный восточный ветер, до 9 м/с, но снова станет жарко, до +26° С.

Счастливцево на Арабатской стрелке в четверг ожидает дождливая и пасмурная погода. И до конца недели здесь будет стабильно-приятная дневная температура +24° С, ночью тоже очень тепло - до +20° С. Периодически воздух будет освежать довольно сильный восточный ветер, до 9 м/с. Море прогреется до +22...+ 23° С.

Карпатские курорты

На курортах Карпат (кроме высокогорья) всю неделю будет жарко и без осадков.

В высокогорье Карпат, на климатических курортах Микуличин, Буковель на текущей неделе дневная температура воздуха +17...+19° С, в воскресенье немножечко выше, до +21° С. Всю неделю будет стоять облачная погода с небольшим ветром.

В Закарпатье на курортах Шаян, Велятино, Берегово днем настоящая жара +27...+29° С, без осадков, на небе изредка будут появляться облака.

Тем, кто решит посетить бальнеологический курорт Трускавец этой неделе с погодой повезет: будет очень тепло, днем до +26° С, ночью до +16° С. Дождей и гроз не ожидается до конца недели.

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