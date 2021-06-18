В транспорте Винницы не будут бесплатно возить детей: ответ горсовета
Исполнительный комитет Винницкого городского совета ответил на петицию по поводу бесплатного проезда детей до 14 лет в общественном транспорте
Об этом сообщает Depo.Винница, передает RegioNews.
В петиции жители города просили предоставить возможность детям до 14 лет ездить в городском транспорте бесплатно, так как они не могут работать и не имеют собственных денег для оплаты проезда.
Как заявили в исполкоме Винницкого городского совета, сейчас действующие льготы на проезд отдельных категорий граждан в трамваях, троллейбусах и автобусах предоставляются в полном объеме.
Они компенсируются коммунальному предприятию "Винницкая транспортная компания" из бюджета Винницкой городской территориальной общины без субвенции из государственного бюджета Украины.
В городском совете утверждают, что дополнительных льгот, то есть бесплатного проезда для детей до 14 лет, в настоящее время не планируется.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 грн.