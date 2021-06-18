В транспорте Винницы не будут бесплатно возить детей: ответ горсовета

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Исполнительный комитет Винницкого городского совета ответил на петицию по поводу бесплатного проезда детей до 14 лет в общественном транспорте

Об этом сообщает Depo.Винница, передает RegioNews.

В петиции жители города просили предоставить возможность детям до 14 лет ездить в городском транспорте бесплатно, так как они не могут работать и не имеют собственных денег для оплаты проезда.

Как заявили в исполкоме Винницкого городского совета, сейчас действующие льготы на проезд отдельных категорий граждан в трамваях, троллейбусах и автобусах предоставляются в полном объеме.

Они компенсируются коммунальному предприятию "Винницкая транспортная компания" из бюджета Винницкой городской территориальной общины без субвенции из государственного бюджета Украины.

В городском совете утверждают, что дополнительных льгот, то есть бесплатного проезда для детей до 14 лет, в настоящее время не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 грн.