В Украине ослабили карантин для проведения массовых мероприятий
С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне", поэтому Кабинет министров решил ослабить карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, пишет RegioNews.
В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.
Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ о полном курсе вакцинации, маски не нужны.
Напомним, на заседании правительства 16 июня Шмигаль заявил, что карантин в Украине продлят до конца лета.