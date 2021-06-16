В Украине ослабили карантин для проведения массовых мероприятий

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С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне", поэтому Кабинет министров решил ослабить карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, пишет RegioNews.

В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ о полном курсе вакцинации, маски не нужны.

Напомним, на заседании правительства 16 июня Шмигаль заявил, что карантин в Украине продлят до конца лета.