16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 15:56 9

В Украине ослабили карантин для проведения массовых мероприятий

16 июня 2021, 15:56 9
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне", поэтому Кабинет министров решил ослабить карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, пишет RegioNews.

В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ о полном курсе вакцинации, маски не нужны.

Напомним, на заседании правительства 16 июня Шмигаль заявил, что карантин в Украине продлят до конца лета.

коронавирус Украина карантин Министерство правительство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram