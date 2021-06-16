На Харьковщине и Кировоградщине подтопило 26 домохозяйств
В среду, 16 июня, из-за сильных дождей подтопило два населенных пункта в Харьковской и Кировоградской областях
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Отмечается, что были затоплены улицы в поселке Двуречное Купянского района Харьковской области. Там подтопленными оказались 26 домохозяйств. Спасателям также пришлось очищать дренажные системы.
Кроме того, подтопило и город Александрия в Кировоградской области. Здесь затопило 11 дворов, из которых один - это частный жилой дом. Спасателям пришлось откачивать воду и также чистить дренажные системы.
Напомним, что в Мариуполе убытки от аномальной стихии составили более 50 млн грн.
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