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03 июня 2021, 09:39 390

На Днепропетровщине подтоплено более двух десятков домохозяйств - ГСЧС

03 июня 2021, 09:39 390
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Фото: Facebook
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В Днепропетровской области из-за засорения русла р. Гнилая Киш и сети водоотведения произошло подтопление 23 частных домохозяйств на 9 улицах

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, в Центральном районе в результате сильных осадков поднялся уровень воды в озере парка им. Л. Глобы, что привело к подтоплению территории парка.

В Индустриальном районе произошло подтопление проезжей части по проспекту Мира на площади, ориентировочно, 1000 м2, уровень воды 30 см.

В городе Павлоград произошло частичное подтопление пяти улиц на площади, ориентировочно, 950 м2 и подтопление одного частного домовладения. К ликвидации происшествия привлечены работники коммунальных предприятий города.

По информации "Облэнерго" без электроснабжения остается 12 населенных пунктов, из них 9 частично и 3200 абонентов в Днепровском и Каменском районах.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине было обесточено 108 населенных пунктов в пяти областях.

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