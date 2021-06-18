В оккупированном Крыму затопило улицы Ялты

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В Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки - в городе ввели режим чрезвычайной ситуации

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на российское агентство ТАСС, которое цитирует так называемую главу городской администрации Янину Павленко.

По ее словам, проводится эвакуация жителей. Также объявлен сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, развернуто три пункта обогрева.

Также перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен.

По словам Павленко, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города. Прекращено движения всех троллейбусов и автобусов.

Напомним, 17 июня в Днепре из-за непогоды затопило улицы, машины плавают в воде.