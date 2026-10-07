Экстренные отключения света в Киеве и области: графики графики не действуют
В Киеве и Киевской области 7 октября по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .
Во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому спрогнозировать время восстановления электроснабжения по обычному графику невозможно.
О дальнейших изменениях и ситуации с электроснабжением будут сообщать дополнительно.
Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков после атаки российских войск 7 октября загорелся пятиэтажный жилой дом. Предварительно один человек пострадал.
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