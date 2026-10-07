Экстренные отключения света в Киеве и области: графики графики не действуют

Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области 7 октября по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому спрогнозировать время восстановления электроснабжения по обычному графику невозможно.

О дальнейших изменениях и ситуации с электроснабжением будут сообщать дополнительно.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков после атаки российских войск 7 октября загорелся пятиэтажный жилой дом. Предварительно один человек пострадал.