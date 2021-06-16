08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 11:39 726

В Днепре после ливня обвалился еще один участок городской набережной

16 июня 2021, 11:39 726
Читайте також українською мовою
Фото: 056.ua
Читайте також
українською мовою

В Днепре произошел еще один обвал городской набережной в районе Фестивального причала

Об этом сообщает местное издание 056.ua, передает RegioNews.

Известно, что блоки ограждения и сама ограда упали в реку Днепр, это произошло после очередного сильного ливня.

Набережная обвалилась рядом с участком, где аналогичное событие произошло несколько дней назад.

На место оперативно прибыли аварийные службы, чтобы оградить новый обвал. Никто из днепрян не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.

происшествия коммунальщики Днепр обвал Дожди набережная

В Мариуполе убытки от аномальной стихии составили более 50 млн грн
16 июня 2021, 10:36
В Николаеве после ливня полностью затопило припаркованное авто
15 июня 2021, 14:25
В Киеве в Днепре утонул мужчина
15 июня 2021, 12:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram