В Днепре после ливня обвалился еще один участок городской набережной

Фото: 056.ua

В Днепре произошел еще один обвал городской набережной в районе Фестивального причала

Об этом сообщает местное издание 056.ua, передает RegioNews.

Известно, что блоки ограждения и сама ограда упали в реку Днепр, это произошло после очередного сильного ливня.

Набережная обвалилась рядом с участком, где аналогичное событие произошло несколько дней назад.

На место оперативно прибыли аварийные службы, чтобы оградить новый обвал. Никто из днепрян не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.