В Днепре после ливня обвалился еще один участок городской набережной
В Днепре произошел еще один обвал городской набережной в районе Фестивального причала
Об этом сообщает местное издание 056.ua, передает RegioNews.
Известно, что блоки ограждения и сама ограда упали в реку Днепр, это произошло после очередного сильного ливня.
Набережная обвалилась рядом с участком, где аналогичное событие произошло несколько дней назад.
На место оперативно прибыли аварийные службы, чтобы оградить новый обвал. Никто из днепрян не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.
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