Срубили почти 100 деревьев: в Киевской области лесхоз заплатит более 550 тысяч гривен компенсации

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, нанесенного окружающей незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры установили, что неустановленные лица незаконно срубили 99 деревьев на территории лесничества. В то же время, государственная лесная охрана не обеспечила надлежащую защиту лесных насаждений, что создало условия для незаконной порубки.

Для возмещения причиненного государству ущерба Фастовская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киевской области.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск. Согласно решению, почти 558 тысяч гривен должны взыскать в пользу территориального общества Фастовского района в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.

В прокуратуре отметили, что продолжают принимать меры по защите природных ресурсов и возмещению ущерба, нанесенного незаконными рубками.

Как известно, ранее по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса в Закарпатье подозрения получили шесть человек. Среди них – руководители лесных хозяйств, бывший председатель Воловецкой РГА и директор частной компании. По данным ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет около 2,5 млрд грн.