Нардепку Скороход будут судить за взятку в четверть миллиона долларов

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Прокурор САП направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу народной депутатки Анны Скороход и ее помощника. Речь идет о преступной группе, которая просила у предпринимателя взятку

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Анна Скороход, по данным следствия, организовала деятельность преступной группы. Злоумышленники предложили предпринимателю решить вопрос применения санкций СНБО к конкурентам. За это они просили 250 тысяч долларов.

После уплаты части взятки в размере 125 тысяч долларов "клиент" получил заверение, что эти деньги передадут представителям СНБО. Фактически такой передачи не было, и СНБО не принял нужное решение о санкциях.

Напомним, СБУ, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, возглавляемую народным депутатом Анной Скороход. Ее подозревали в получении взятки. По версии следствия, Анна Скороход организовала деятельность преступной группы и выступала "гарантом договоренности" по применению санкций СНБО для компании-конкурентки.