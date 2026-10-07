В Ровенской области женщина через банкинг похитила более 217 тысяч гривен подопечной

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенском районе перед судом предстанет 26-летняя жительница поселка Мизоч, подозреваемая в похищении более 217 тысяч гривен с банковского счета подопечной своего мужа

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Киберполицейские совместно со следователями установили, что женщина получила доступ к мобильному банковскому применению девушки, которая в то время была несовершеннолетней. В период с января по март этого года она, осознавая, что ей не принадлежат, оплачивала ими собственные покупки через интернет-банкинг.

Когда девушка достигла совершеннолетия и получила возможность самостоятельно распоряжаться своими средствами, она обнаружила, что на банковском счету не хватает значительной суммы денег.

В полиции отмечают, что в результате противоправных действий 18-летней жительнице Здолбунова причинен материальный ущерб на 217 241 гривну.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд.

В ходе расследования женщине сообщили о подозрении. В то же время обстоятельствами, которые могут смягчить наказание, правоохранители называют его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и частичное добровольное возмещение причиненного ущерба.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.