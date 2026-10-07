20:30  07 октября
Экстренные отключения света в Киеве и области: графики графики не действуют
16:35  07 октября
В Харькове военные продавали исключения из военного учета за 6 тысяч
15:57  07 октября
На Днепропетровщине российский FPV-дрон в девятый раз атаковал участок ДТЭК
UA | RU
UA | RU
07 октября 2026, 20:45

В Ровенской области женщина через банкинг похитила более 217 тысяч гривен подопечной

07 октября 2026, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Ровенском районе перед судом предстанет 26-летняя жительница поселка Мизоч, подозреваемая в похищении более 217 тысяч гривен с банковского счета подопечной своего мужа

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Киберполицейские совместно со следователями установили, что женщина получила доступ к мобильному банковскому применению девушки, которая в то время была несовершеннолетней. В период с января по март этого года она, осознавая, что ей не принадлежат, оплачивала ими собственные покупки через интернет-банкинг.

Когда девушка достигла совершеннолетия и получила возможность самостоятельно распоряжаться своими средствами, она обнаружила, что на банковском счету не хватает значительной суммы денег.

В полиции отмечают, что в результате противоправных действий 18-летней жительнице Здолбунова причинен материальный ущерб на 217 241 гривну.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд.

В ходе расследования женщине сообщили о подозрении. В то же время обстоятельствами, которые могут смягчить наказание, правоохранители называют его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и частичное добровольное возмещение причиненного ущерба.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область банк кража
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Атака на Киев: погибли два человека, среди пострадавших - ребенок
07 октября 2026, 22:15
178,5 млн грн на лесозаготовку: прокуратура разоблачила преступную организацию
07 октября 2026, 21:58
В Киевской области женщину удерживали силой в квартире и требовали деньги
07 октября 2026, 21:45
Отопление в Одессе: руководитель ОО "Захист держави" вызвал на разговор заместителя председателя ОМА
07 октября 2026, 21:30
Террор Херсонщины дронами и артиллерией: из-за российских атак пострадали 4 человека
07 октября 2026, 21:08
Россияне атаковали Днепропетровщину почти 30 раз
07 октября 2026, 20:55
Экстренные отключения света в Киеве и области: графики графики не действуют
07 октября 2026, 20:30
Срубили почти 100 деревьев: в Киевской области лесхоз заплатит более 550 тысяч гривен компенсации
07 октября 2026, 19:59
В Кировоградской области будут судить работника колонии за переправку наркотиков в Wi-Fi модемах
07 октября 2026, 19:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »