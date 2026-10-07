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07 октября 2026, 18:52

Лицензия на сидр, а производили водку: в Умани разоблачили подпольный цех

07 октября 2026, 18:52
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Фото: полиция Черкасской области
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В Умани Черкасской области правоохранители разоблачили подпольное производство водки. Из нелегального обращения изъяли 676 бутылок готовой продукции и более 11,6 тонн продукции для розлива и спирта

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По данным оперативников управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции, частное предприятие имело лицензию на производство сидра, однако фактически наладило производство спирта и водки.

Для этого на предприятии обустроили соответствующее производство и приобрели технологическое оборудование - дистилляционные аппараты, бродильные чаны, линии для разлива, фильтрационные системы и этикетировочную машину.

Готовую продукцию продавали без марок акцизного налога. По данным правоохранителей, ее реализовывали клиентам, которые в дальнейшем сбывали алкоголь конечным потребителям.

Водку разливали в бутылки объемом 750 мл или в тару другого литража. Стоимость составила около 250 гривен за бутылку или литр.

Во время обысков правоохранители изъяли 676 бутылок водки, а также более 11,6 тонн продукции, предназначенной для разлива и спирта.

На основании собранных улик детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении двум фигурантам.

Напомним, что детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата .

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