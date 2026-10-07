В Киеве мужчина снял на видео позицию Gepard во время атаки РФ и передал его пророссийскому блоггеру

Фото: Киевская городская прокуратура

43-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. По данным следствия, мужчина во время российской атаки на столицу снял на видео работу зенитной самоходной установки Gepard и передал запись пророссийскому блоггеру

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в начале октября 2026 года мужчина снял на видео Gepard, который украинские военные использовали для отражения российской атаки на Киев. Из записи можно определить местоположение системы противовоздушной обороны.

Впоследствии киевлянин направил видео на Telegram-канал пророссийского блоггера, в отношении которого в 2025 году Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции. Его информационные ресурсы также были заблокированы на территории Украины.

В дальнейшем видео и информация о местонахождении украинских военных были распространены в российских Telegram-каналах. При этом авторы публикаций за видео установили, где именно в Киеве находится система ПВО.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – распространение информации о расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.