Свет снова будут отключать: в Укрэнерго назвали графики на 8 октября
В четверг, 8 октября, в Украине будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. В Укрэнерго предупредили, какими будут графики
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
8 октября в части регионов Украины будут действовать следующие меры ограничения потребления:
• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в Укрэнерго.
Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.