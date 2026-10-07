Свет снова будут отключать: в Укрэнерго назвали графики на 8 октября

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В четверг, 8 октября, в Украине будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. В Укрэнерго предупредили, какими будут графики

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

8 октября в части регионов Украины будут действовать следующие меры ограничения потребления:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в Укрэнерго.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.