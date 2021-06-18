В Днепре из-за непогоды затопило улицы, машины плавают в воде
Днепр 17 июня накрыл проливной дождь, в результате чего улицы города превратились в реки
Как сообщило местное издание 34.ua во время мощного ливня затопило весь город, пишет RegioNews.
Отмечается, что воды людям было по пояс, а машины плавали по самые окна. Особенно не повезло тем, кому пришлось проехать по Слобожанскому проспекту. В районе наземного пешеходного перехода по правую полосу движения затопило так сильно, что несколько машин застряли в луже, не имея возможности продвинуться дальше.
Напомним, на днях в Днепре после ливня обвалился еще один участок городской набережной.
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