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18 июня 2021, 10:11 1554

В Днепре из-за непогоды затопило улицы, машины плавают в воде

18 июня 2021, 10:11 1554
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Фото: ГСЧС
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Днепр 17 июня накрыл проливной дождь, в результате чего улицы города превратились в реки

Как сообщило местное издание 34.ua во время мощного ливня затопило весь город, пишет RegioNews.

Отмечается, что воды людям было по пояс, а машины плавали по самые окна. Особенно не повезло тем, кому пришлось проехать по Слобожанскому проспекту. В районе наземного пешеходного перехода по правую полосу движения затопило так сильно, что несколько машин застряли в луже, не имея возможности продвинуться дальше.

Напомним, на днях в Днепре после ливня обвалился еще один участок городской набережной.

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